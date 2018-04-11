Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными
Новости: В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту
Новости: "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины
Новости: "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества
X

Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными

ТРЦ
12:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине хотят закрыть 16 ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности.

В ходе масштабной проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности на сегодня выявлено более 15 тысяч нарушений.

Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства.

По его словам, всего проверено на сегодня 1319 объектов, из которых 937 дошкольных и школьных учреждений, 56 больниц со стационарным лечением, 326 торгово-развлекательных центров и объектов досуга.

"Во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. не устранялись в течение длительного времени. Хуже всего обстоят дела с выполнением предписаний в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняется более 60% ранее предложенных мероприятий", - сказал он.

Украинцев предупредили о пожарной опасности

Чечеткин отметил, что всего на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий, за нарушение требований пожарной безопасности в суд поданы иски на закрытие 37 объектов, из них 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, 3 больницы. Он уточнил также, что результаты проверки сегодня будут опубликованы на сайте ГСЧС и будут обновляться еженедельно.

Как сообщалось, 28 марта Кабинет министров поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими ведомствами, местными органами власти провести масштабные проверки торговых центров, кинотеатров, других мест массового скопления людей. Проверка, проведение которой было обусловлено масштабным пожаром в российском Кемерове, началась 30 марта.

Справка. 25 марта в ТРЦ в Кемерове произошел пожар. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже здания, где были размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По официальным данным, в результате пожара погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших утверждают, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет России заявил о "вопиющих нарушениях" противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Пожарная безопасность, Проверка, ТРЦ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Украинцев предупредили о пожарной опасности Кандидатам в полицию будут давать "второй шанс" Вице-премьер требует жестко реагировать на саботаж медреформы

Последние новости

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча Улыбка до ушей: забавные снимки собак, которые не сдерживают свои эмоции Ирландский вопрос: Туск отмечает риски после Brexit
Сегодня читают
01 Гройсман собирает Кабмин
02 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
03 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
04 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
05 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
Новости сегодня
13:24 "Вражда": Розамунд Пайк войдет в роль принцессы Дианы
13:22 Свитолина не поможет сборной в матче против Канады в Кубке Федерации
13:20 Жизнеутверждающие снимки из жизни королевы Елизаветы II (Фото)
13:16 В Припяти задержали двух иностранных "туристов"
13:12 Иньеста: Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели В Украине снизились демократические показатели
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: NASA приступило к сборке нового марсохода NASA приступило к сборке нового марсохода
Добавить комментарий
0