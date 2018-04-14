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Муженко рассказал о "результативной встрече" в Швеции

Виктор Муженко в Швеции
12:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в Швеции ознакомился с РПГ "Карл Густав".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил об итогах визита в Швецию.

"Мой официальный визит в Королевство Швеция имел практическую часть. Лично убедился, что РПГ "Карл Густав" является одним из лучших образцов оружия этого класса в мире", - написал он на странице в Фейсбуке в субботу.

В.Муженко также поблагодарил главнокомандующего Вооруженных сил Швеции Микаэля Бюдена (Micael Bydén) "за результативную встречу".

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Новости Украины, Виктор Муженко, ВСУ, Генштаб, Генштаб ВСУ, Муженко в Швеции, Швеция.
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