Муженко рассказал о "результативной встрече" в Швеции

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил об итогах визита в Швецию.

"Мой официальный визит в Королевство Швеция имел практическую часть. Лично убедился, что РПГ "Карл Густав" является одним из лучших образцов оружия этого класса в мире", - написал он на странице в Фейсбуке в субботу.

В.Муженко также поблагодарил главнокомандующего Вооруженных сил Швеции Микаэля Бюдена (Micael Bydén) "за результативную встречу".