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Муженко рассказал о "результативной встрече" в Швеции
12:40 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в Швеции ознакомился с РПГ "Карл Густав".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил об итогах визита в Швецию.
"Мой официальный визит в Королевство Швеция имел практическую часть. Лично убедился, что РПГ "Карл Густав" является одним из лучших образцов оружия этого класса в мире", - написал он на странице в Фейсбуке в субботу.
В.Муженко также поблагодарил главнокомандующего Вооруженных сил Швеции Микаэля Бюдена (Micael Bydén) "за результативную встречу".
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