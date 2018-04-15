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Гройсман рассказал о "школе будущего"
22:03 Сегодня ТелеграфFacebook
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В Минобразования презентовали современную мебель, оборудование и инновационные решения для образовательного пространства.
На Facebook странице премьер-министра Украины, Владимира Гройсмана появилось видео о том, какими будут новые Украинские школы.
"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа." - говорится в сообщении.
"В Минобразования презентовали современную мебель, оборудование и вообще инновационные решения для образовательного пространства. Здесь все яркое и технологическое, обучение тесно переплетена с игрой." - говорит В.Гройсман.
"Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!" - подытожил премьер-министр.
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