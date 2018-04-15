Гройсман рассказал о "школе будущего"

На Facebook странице премьер-министра Украины, Владимира Гройсмана появилось видео о том, какими будут новые Украинские школы.

"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа." - говорится в сообщении.

"В Минобразования презентовали современную мебель, оборудование и вообще инновационные решения для образовательного пространства. Здесь все яркое и технологическое, обучение тесно переплетена с игрой." - говорит В.Гройсман.

"Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!" - подытожил премьер-министр.