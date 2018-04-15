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Гройсман рассказал о "школе будущего"

Владимир Гройсман
22:03 Сегодня Телеграф
Facebook
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Минобразования презентовали современную мебель, оборудование и инновационные решения для образовательного пространства.

На Facebook странице премьер-министра Украины, Владимира Гройсмана появилось видео о том, какими будут новые Украинские школы.  

"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа." - говорится в сообщении.

"В Минобразования презентовали современную мебель, оборудование и вообще инновационные решения для образовательного пространства. Здесь все яркое и технологическое, обучение тесно переплетена с игрой." - говорит В.Гройсман. 

"Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!" - подытожил премьер-министр. 

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Минобразования, Сфера образования, Школа будущего.
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