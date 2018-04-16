Украинский моряк в Греции получил 70 лет тюрьмы

Моряк вместо выхода на свободу по апелляции получил новый срок.

Греческий суд приговорил украинского моряка Анатолия Черкасского к 70 годам тюремного заключения. Об этом он сообщил газете "Вести".

По словам Черкасского, о решении суда он узнал от адвоката.

Сам он в 2015 году получил срок в 204 года за причастность к транспортировке нелегальных беженцев из Сирии на греческом судне, где он был помощником капитана.

"Я был уверен, что меня освободят. Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила. В афинскую тюрьму (сам суд был на острове Родос) приходил украинский консул с поздравлением, акцентировал на том, что это – его заслуга", – рассказал Черкасский.

По его словам, узнав о 70-летнем сроке, его переводчик и адвокат оказались "в полном недоумении".

"Они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое", – заявил украинец.

Начальник управления консульского обеспечения министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сказал "Вестям", что о случае Черкасского "можно будет предметно говорить после его изучения".

В марте 2018 года к 180 годам заключения за организацию перевозки сирийских беженцев греческий суд приговорил украинского моряка Дениса Бровченко.

Как ранее сообщало Министерство иностранных дел, 214 украинских моряков находятся в иностранных тюрьмах Греции, Индии, Испании, Италии, Ливии, Омана, Франции и Шри-Ланки.

По информации международных организаций BIMCO и ISF, в 2015 году работать на зарубежные суда устроились 69 тысяч украинцев. Таким образом Украина попала в топ-6 крупнейших поставщиков рабочей силы мировым судовладельцам.