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СБУ предупредила жителей Одесской области о старте учений

СБУ
10:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ проведет антитеррористические учения в Одесской области 17-20 апреля.

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на юге Одесской области (н.п. Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающие территории).

Как сообщила пресс-служба Управления СБУ в области, мероприятия запланированы на 17-20 апреля.

Учения будет проводить Антитеррористический центр при СБУ при участии подразделений спецслужбы, Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.

"Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также просим соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д.", - указали в пресс-службе.

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Новости Украины, Антитеррористические учения, ВСУ, ГПСУ, ГСЧС, Одесская область, СБУ, Украина.
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