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Прогноз погоды на 18 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами

В Украину придут дожди
15:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 18 апреля в Украине начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью в северных, большинстве центральных и западных областей, днем в Украине, кроме западной части, небольшой, на севере Левобережья и в восточных областях умеренный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в северных, днем и в восточных областях отдельные порывы 15-18 м/с, передает Укргидрометцентр.

Температура ночью 7-12°; днем 14-19°, в южной части и на Закарпатье местами 20-24°.

В западных областях ясно, температура ночью +8...+10°, днем около +16...+18°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +9...+11°, днем +21...+23°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На севере Украины дождь, гроза. Температура ночью +9...+11°, днем +15...+17°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центре Украины дождь, гроза, температура ночью +9...+11°, днем около +15...+17°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +9...+11°, днем +17...+19°. Ветер западный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины дожди с грозами, температура ночью +7...+9°, днем около +21...+23°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Крыму ясно,  температура ночью +5...+7°, днем +22...+24°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве ночью и в первой половине дня небольшой дождь. Температура ночью +10...+12°, днем +16...+18°.

В Украину идет новое похолодание

По информации синоптика Натальи Диденко, виной похолоданию является воздушная масса арктического происхождения.

"Уже завтра, 18 апреля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, за которым распространится прохладнее воздуха... усилится ветер", - пишет она в Facebook.

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Новости Украины, Дожди, Наталья Диденко, Погода, Погода 18 апреля, Похолодание, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 18 апреля, Синоптики.
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