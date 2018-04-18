В Украине могут вырасти именные стипендии

Парламент в среду планирует внести изменения в постановление "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений" относительно увеличения размера именных стипендий ВР.

Об этом говорится в повестке дня Рады на 18 апреля, обнародованной на сайте парламента

Первым блоком в среду традиционно предусматривается рассмотрение вопросов ратификации. В этом блоке Рада, в частности, собирается принять президентские законопроекты 0180 "О ратификации Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий" и 0151 "О денонсации Европейской Конвенции о насилии и ненадлежащем поведении со стороны зрителей во время проведения спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей".

Далее парламентарии планируют принять проект постановления 7418 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений" относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады Украины". Так, предлагается установить для студентов высших учебных заведений I—II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр", стипендию в размере 2130 грн в месяц, а для студентов высших учебных заведений III—IV уровня аккредитации, научных учреждений, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр", — 2720 грн в месяц.

Во втором чтении ВР собирается рассмотреть проект закона 6746 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции".

После этого депутаты вновь рассмотрят вопрос ратификации и будут голосовать за принятие правительственных законопроектов 0170 "О ратификации Торгового соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Таиланд", 0145 "О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" и 0153 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии относительно сотрудничества в сфере военных перевозок".

Остаток дня народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах. В то же время, в 15:00 в Раде состоятся парламентские слушания на тему "Состояние, проблемы и перспективы охраны культурного наследия в Украине".