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Подписан Меморандум о сотрудничестве между МВД Украины и ФБР США

Арсен Аваков и Кристофер Рей
10:44 Сегодня Телеграф
Фото: МВД

Новости Украины: Рамочное Соглашение о взаимном сотрудничестве между МВД Украины и ФБР США позволит расширить возможности в обмене информации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках рабочего визита в США провел встречу с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофером Реем по итогам которой стороны подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщает в среду утром пресс-служба МВД Украины, рамочное Соглашение между украинским министерством и ФБР позволит осуществить радикальный прорыв в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

"И одна из таких возможностей - это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", – сказал А.Аваков.

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Как сообщалось, министр внутренних дел Украины в ходе рабочего визита в США обсудил противостояние российской гибридной угрозе с представителями Государственного департамента США.

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Новости Украины, Взаимное сотрудничество, МВД Украины, Меморандум, Обмен информации, ФБР США.
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