Новак не поддерживает идею отмены желтого сигнала светофора на дорогах

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак высказался против идеи отмены желтого сигнала светофора на дорогах страны.

"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге. Например, в Одесской области после окончания ремонта одной из дорог, на следующий день было ДТП, где погибли люди. В эти дни мы завершили ямочный ремонт на Одесской трассе, дорога более-менее в хорошем состоянии и водители гоняют с бешеной скоростью, и уже было серьезное ДТП. Так не может быть", - сказал он в ходе Украинского инфраструктурного форума-2018 в Киеве в четверг.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины решил образовать правительственную комиссию по техническому расследованию дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 17 апреля в Кривом Роге (Днепропетровской обл.).

Кроме того, решено вынести на рассмотрение правительственного совета по вопросам дорожного движения вопрос о возможности отмены желтого сигнала светофора в дорожной сети.

Во вторник, 17 апреля, в 5:53 в Кривом Роге на перекрестке просп. Металлургов и ул. Героев АТО столкнулись пассажирский автобус "Икарус", маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и легковой автомобиль "Mazda 6".

По данным местных СМИ, автобус направлялся за работниками одного из предприятий, чтобы отвезти их на смену. "Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по ул. Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проследовала Mazda, которая и протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", - сообщает сайт 1tv.kr.ua.

На месте ДТП работали следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель Mazda, один из участников ДТП, уведомлен о подозрении в совершении преступления.

"Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК. В связи с ухудшением состояния здоровья задержанного, он находится под конвоем в одной из больниц Кривого Рога. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения", - проинформировали в областном главке полиции.

Как стало известно в среду, количество погибших в указанном ДТП возросло до девяти человек: в больнице от полученных травм скончался мужчина 1970 г. р.

В целом в результате ДТП погибли шесть мужчин и три женщины - пассажиры маршрутного такси.