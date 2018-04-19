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Минюст подготовил должникам по алиментам большой пакет наказаний

Девочка в национальном костюме Украины
15:44 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр юстиции Павел Петренко рассказал о новых законопроектах, направленных на усиление ответственности должников по алиментам.

Министерство юстиции подготовило новый пакет законопроектов, которые предлагают усилить ответственность лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил на брифинге в четверг.

"Сегодня подаем новый большой пакет законов, который называется" Чужих детей не бывает. Часть 2", - заявил он.

По словам министра, эти законопроекты предлагают еще больше усилить ответственность должников по алиментам.

Во-первых, рассказывает Петренко, это - увеличение размера алиментов при длительном наличии задолженности:

- не платишь 1 год и более - сумма долга автоматически увеличивается на 20%;

- не платишь 2 и более лет - сумма дополнительной оплаты достигнет 30%;

- не платишь от 3 лет - сумма долга увеличится на 50%.

Он подчеркнул, что эти средства будут направляться не в бюджет, на сразу на счет ребенка.

Во-вторых, для должников вводится новое наказание в виде недопуска к руководящим должностям на государственной службе и к участию в выборах.

Третья большая новация, говорит Петренко, по примеру ЕС введение уголовной ответственности с тюремным сроком до 2 лет, если должник по алиментам уклоняется от общественно-полезных работ.

Четвертое новшество - автоматический арест всех средств и имущества неплательщиков алиментов с момента возникновения долга, чтобы они не смогли скрыть средства на различных счетах и у родственников.

Как сообщалось ранее, в Украине объем уплаченных долгов по алиментам вырос в 2,2 раза с момента вступления в силу закона, ужесточающего ответственность за неуплату. 

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Все по теме:

Новости Украины, Должники по алиментам, Законопроекты, Минюст, Усиление ответственности.
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