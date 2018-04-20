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Кабмин опроверг главный миф о декларации с врачом

Компьютер
12:27 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В правительстве уверяют, что ни один украинец не останется без помощи врача, вскоре будет запущен онлайн-кабинет пациента.

В Кабинете министров опровергли информацию о том, что врачи не будут принимать пациентов, не подписавших декларацию. Об этом сообщает Правительственный портал на странице в Facebook.

"В любом случае без помощи никто не останется, до конца года такие пациенты могут обслуживаться в своих участковых врачей и пользоваться всеми видами медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В КМУ также опровергли слухи о том, что люди, которые не могут лично прийти к врачу для подписания декларации, останутся без медицинской помощи.

"Если человек физически не может посетить врача, чтобы подписать с ним декларацию, это может сделать его законный представитель. Кроме того, декларацию не обязательно подписывать со стационарного компьютера. Уполномоченный работник медучреждения может приехать к вам домой и использовать ноутбук или планшет для заполнения декларации", - объяснили в правительстве.

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Также вскоре Министерство здравоохранения Украины запустит онлайн-кабинет пациента, где можно будет подписать декларацию с врачом не выходя из дома.

Как сообщалось, 2 апреля в Украине стартовала общенациональная кампания по выбору врача первичного звена "Врач для каждой семьи". Украинцы получили возможность выбрать своего врача - терапевта, педиатра или семейного врача - независимо от места регистрации. За третью неделю кампании были заключены 1 миллион деклараций.

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Новости Украины, Кабмин, Медреформа, Мифы, Онлайн-кабинет, Подписка декларации с врачом.
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