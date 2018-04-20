Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на более 6 млн грн три предприятия – участника торгов по закупке шин и камер для Украинского госпредприятия почтовой связи (УГППС) "Укрпочта", которые совершили антиконкурентный сговор и исказили результаты торгов.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в пятницу на странице в соцсети Фейсбук, такое решение АМКУ принял 16 апреля 2018 года на основании фактов, установленных детективами НАБУ.

"Также в течение ближайших трех лет им запрещено участвовать в торгах на закупку товаров, работ или услуг за счет государства", - сказано в сообщении.

По информации НАБУ, в 2015 и 2016 годах УГППС "Укрпочта" (ныне - ПАО "Укрпочта") организовало торги на закупку шин и резиновых камер общей стоимостью более 20 млн грн.

"По результатам торгов заключены договора, в которых фигурируют три общества с ограниченной ответственностью (при этом один из фигурантов участвовал в обоих торгах). Следствие считает, что эти закупки были проведены с нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции со стороны участников торгов", - отметили в НАБУ.

В ноябре 2016 года детективы НАБУ начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

В феврале 2017 года, собрав достаточно информации, НАБУ обратилось в Антимонопольный комитет.

"Со своей стороны АМКУ, рассмотрев предоставленную детективами НАБУ информацию, начал собственное расследование, в результате которого подтвердил факт сговора и применил санкции к нарушителям", - сообщили в Бюро.