Китай планирует запуск прямых авиарейсов из провинции Хайнань в Украину

Китай планирует создать в своей провинции Хайнань систему свободных портов, превратить остров в центр туризма и открыть прямые авиарейсы между провинцией и Украиной.

Об этом в ходе встречи с делегацией украинских журналистов сказала заместитель генерального директора Отдела внешних и иностранных дел Китая в провинции Хайнань Гаи Жень.

"Сейчас у нас всего 57 международных рейсов. За 2-3 года мы планируем увеличить их до 100 рейсов. И сейчас существуют хорошие перспективе открыть прямой рейс в Украину", - сказала она на встрече журналистам, отметив, что это первый визит украинской делегации журналистов, который при этом совпал с датой объявления об отмене виз для украинцев в Хайнань.

Сейчас перед Хайнанем правительство Китая поставило задачу расширить зону свободной торговли на всю провинцию. Первая ЗСТ в Китае была создана в Шанхае, а сейчас их в стране 11, но они сравнительно небольшие.

Ранее на собрании, посвященном 30-летию основания провинции и созданию Хайнаньской специальной экономической зоны, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что ЦК КПК постановил поддержать создание пилотной зоны свободной торговли, а также способствовать строительству на острове порта свободной торговли с китайской спецификой.

Кроме того, ЦК КПК и Государственный совет КНР (правительство Китая) недавно обнародовали документ о поддержке усилий провинции по всестороннему углублению реформ и открытости. В 2020 году Китай планирует построить на Хайнане пилотную зону свободной торговли, а до 2025 года перейти на новый этап открытости и предварительно создать систему портов свободной торговли. До 2035 года модель функционирования портов свободной торговли должна быть усовершенствована. Согласно этому документу, для строительства зоны и порта свободной торговли будет поощряться создание целевых инвестиционных фондов с участием иностранных инвесторов. Си Цзиньпин пригласил инвесторов со всего мира на Хайнань для инвестирования и содействия строительству хайнаньского порта свободной торговли. Он также сообщил, что зарубежным техническим специалистам будет предоставляться жилье и работа на острове, а лучшие зарубежные студенты смогут получить и учредить свое дело.

Кроме украинцев, эту китайскую провинцию без виз смогут посещать граждане еще 59 стран мира.

Таким образом, безвизовый режим с провинцией Хайнань начнет действовать с 1 мая. Срок возможного пребывания туристов на острове без виз составит 30 дней.

Новые правила будут действовать как в отношении туристических групп, так и в отношении отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.