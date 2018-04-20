Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Новости: Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: "Золота Дзиґа": полный список победителей
"Золота Дзиґа": полный список победителей
X

Китай планирует запуск прямых авиарейсов из провинции Хайнань в Украину

Хайнань авиалинии
23:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: В ближайшем будущем украинцы могут получить возможность летать в провинцию Хайнань прямыми авиарейсами.

 Китай планирует создать в своей провинции Хайнань систему свободных портов, превратить остров в центр туризма и открыть прямые авиарейсы между провинцией и Украиной.

Об этом в ходе встречи с делегацией украинских журналистов сказала заместитель генерального директора Отдела внешних и иностранных дел Китая в провинции Хайнань Гаи Жень.

"Сейчас у нас всего 57 международных рейсов. За 2-3 года мы планируем увеличить их до 100 рейсов. И сейчас существуют хорошие перспективе открыть прямой рейс в Украину", - сказала она на встрече журналистам, отметив, что это первый визит украинской делегации журналистов, который при этом совпал с датой объявления об отмене виз для украинцев в Хайнань.

Сейчас перед Хайнанем правительство Китая поставило задачу расширить зону свободной торговли на всю провинцию. Первая ЗСТ в Китае была создана в Шанхае, а сейчас их в стране 11, но они сравнительно небольшие.

Ранее на собрании, посвященном 30-летию основания провинции и созданию Хайнаньской специальной экономической зоны, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что ЦК КПК постановил поддержать создание пилотной зоны свободной торговли, а также способствовать строительству на острове порта свободной торговли с китайской спецификой.

Кроме того, ЦК КПК и Государственный совет КНР (правительство Китая) недавно обнародовали документ о поддержке усилий провинции по всестороннему углублению реформ и открытости. В 2020 году Китай планирует построить на Хайнане пилотную зону свободной торговли, а до 2025 года перейти на новый этап открытости и предварительно создать систему портов свободной торговли. До 2035 года модель функционирования портов свободной торговли должна быть усовершенствована. Согласно этому документу, для строительства зоны и порта свободной торговли будет поощряться создание целевых инвестиционных фондов с участием иностранных инвесторов. Си Цзиньпин пригласил инвесторов со всего мира на Хайнань для инвестирования и содействия строительству хайнаньского порта свободной торговли. Он также сообщил, что зарубежным техническим специалистам будет предоставляться жилье и работа на острове, а лучшие зарубежные студенты смогут получить и учредить свое дело.

Кроме украинцев, эту китайскую провинцию без виз смогут посещать граждане еще 59 стран мира.

Таким образом, безвизовый режим с провинцией Хайнань начнет действовать с 1 мая. Срок возможного пребывания туристов на острове без виз составит 30 дней.

Новые правила будут действовать как в отношении туристических групп, так и в отношении отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Китай, Новости Украины, Общество, Украина, Хайнань.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Украиниа получила 800 тысяч доз вакцины против кори Фриз призывает быть готовым к информационной войне Участникам Второй мировой 9 мая выплатят помощь

Последние новости

Стала известна дата релиза смартфона OnePlus 6 (Видео) Для форварда "Ромы" сезон закончен Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
23:24 Клопп - о главных целях Мохамеда Салаха
23:15 Исследователи назвали самый стильный "возраст" женщины
23:05 Дикий смех: курьезные и нелепые романтические снимки
22:51 Эмилия Кларк показала первое видео со съемок "Игры престолов" 8 сезона
22:48 "Нафтогаз" готов к встрече с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0