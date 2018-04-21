Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину

Прах Нестора Махно, организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины в период гражданской войны, может быть перевезен из Парижа на его малую родину – райцентр Гуляйполе Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

Как рассказал К.Брыль в пятницу в ходе совещания в Запорожской ОГА, областные власти намерены инициировать перезахоронение праха Н.Махно на его исторической родине - райцентре Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.

Он отметил, что запорожцы намерены с почестями провести процедуру перезахоронения урны с прахом Батьки Махно, а также установить в Гуляйполе памятник легендарному земляку.