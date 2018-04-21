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Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину

Нестор Махно
09:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В райцентр Гуляйполе Запорожской области хотят перевезти прах Нестора Махно, организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины.

Прах Нестора Махно, организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины в период гражданской войны, может быть перевезен из Парижа на его малую родину – райцентр Гуляйполе Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

Как рассказал К.Брыль в пятницу в ходе совещания в Запорожской ОГА, областные власти намерены инициировать перезахоронение праха Н.Махно на его исторической родине - райцентре Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.

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Он отметил, что запорожцы намерены с почестями провести процедуру перезахоронения урны с прахом Батьки Махно, а также установить в Гуляйполе памятник легендарному земляку.

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Все по теме:

Новости Украины, Запорожская область, Нестор Махно, Организатор революционного движения, Перевозка, Прах, Райцентр гуляйполе.
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