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В МОН объяснили, что делать абитуриентам, которые не могут получить ID-карту

ID-карта
11:05 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство образования Украины советует будущим абитуриентам при возникновении проблем с получением ID-карты обратиться в Государственную миграционную службу.

Если у будущих абитуриентов возникают проблемы с получением ID-карты, то им необходимо обратиться к Государственной миграционной службы. Соответствующее разъяснение Министерства образования появилось в ответ на многочисленные звонки абитуриентов и их родителей по оформлению ID-карт для выпускников школ, которым этот документ нужен для дальнейшего поступления в вузы, сообщили в пресс-службе МОН.

В Государственной миграционной службе, на запрос МОН, информируют, что впервые паспорт гражданина Украины выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение. 

"Если же со дня подачи заявления прошло больше времени, но ID-карту вы не получили, то нужно обратиться за разъяснением в соответствующее территориальное подразделение (куда были поданы документы) или управления ГМС в вашем регионе. Кроме этого, вы можете обратиться непосредственно к Государственной миграционной службы по номеру горячей линии (044) 278-50-30 или в любой другой способ. Подробная информация об этом, а также контакты территориальных подразделений и разъяснения относительно выдачи документов размещены на официальном сайте ГМС", – говорится в сообщении.

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Напоминаем, что в этом году поступать по свидетельству о рождении могут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2018 года.

Всех других поступающих МОН призвал заранее побеспокоиться о получении паспорта в форме ID-карты. Без ID-карты поступление в учреждения высшего образования (ЗВО) будет невозможным.

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Новости Украины, ID-карта, ГМС, МОН, Получение, Проблемы с получением ID-карты.
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