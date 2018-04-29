В МИД сообщили, когда украинцы вылетят из Египта в Киев
Новости Украины: В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что часть украинцев, пребывающая в Шарм-эль-Шейхе, вылетит в Киев во второй половине дня.
Часть украинских туристов в ночь на воскресенье вылетела из Шарм-эль-Шейха в Киев, сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Часть украинцев вылетела из Шарм-эль-Шейха в Киев. Следующая - в 24:00", – написал В.Кирилич на своем аккаунте в соцсети Twitter в ночь на воскресенье.
Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29.04. у другій половині дня. pic.twitter.com/9kK8HAEIqO
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 апреля 2018 г.
Как сообщалось, 28 апреля часть украинских туристов вылетела из Шарм-эль-Шейха во Львов. "Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх - Львов - в воздухе. Следующие рейсы - в Киев", - сообщил В.Кирилич вечером в субботу.
27 апреля более 200 украинских туристов не смогли вылететь из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе (Египет) в связи с техническими причинами. Украинцев перевезли в гостиницу, запасной самолет ожидается в субботу ближе к вечеру. Как сообщал департамент консульской службы МИД, речь идет о задержке вылета чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 215 туристами, летящими во Львов.
Украинские туристы из Шарм-эль-Шейха вылетели во Львов
"Также по определенным причинам не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, зафрахтованный украинским авиаперевозчиком", - добавили в департаменте.
Всех пассажиров перевезли в гостиницу Experience Park Land и разместили на ночь, их обеспечили водой и продуктами питания.