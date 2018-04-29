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МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта

Туристы не могут вылететь из Египта
17:38 Сегодня Телеграф
Фото: Соцсети

Новости Украины: Туроператор утверждает, что группы туристов, которые завершили пребывания в Египте, не могут вылететь в Украину из-за отсутствия самолетов.

Украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.

Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании.

"Ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется - количество лиц, ожидающих возвращения увеличивается. Вылет, по сообщению туроператора, планируется на 30 апреля", - сообщил Кирилич.

По его словам, всех украинских туристов, ожидающих отправления из Египта, размещены в отелях.

Посольство Украины в Египте принимает меры по урегулированию ситуации.

В МИД сообщили, когда украинцы вылетят из Египта в Киев

Ранее в воскресенье Кирилич заявлял, что туристическая компания сообщила о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, во второй половине дня в воскресенье.

В субботу вечером часть украинских туристов, которые не смогли вылететь из Египта в пятницу, вылетели из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

Украинские туристы с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

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Новости Украины, Василий Кирилич, Египет, МИД Украины, Украинские туристы, Шарм-эль-Шейх.
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