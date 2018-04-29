Во Львове состоялся выпуск курсантов военной полиции по программе НАТО

В Учебном центре Военной службы правопорядка состоялся экзамен слушателей, которые учились по международной программе подготовки офицеров военной полиции, сообщает Министерство обороны в воскресенье.

После экзаменов состоялась торжественная церемония выпуска курсантов и вручения сертификатов при участии Командующего миссии "Юнифаер" подполковника Вооруженных сил Канады Фрейзера Олда.

"Военнослужащие-правоохранители сдавали теоретическую и практическую часть экзамена по таким дисциплинам, как администрирование, работа военного полицейского на месте события, обыск и задержание подозреваемого военнослужащего, предоставление первой медицинской помощи и эвакуация раненого, применения силе и тому подобное", - говорится в сообщении.