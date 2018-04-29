Филарет призвал мир не допустить изгнания УПЦ КП из ОРДЛО

Патриарх УПЦ КП Филарет обратился к международному сообществу с просьбой не допустить актов насилия и других нарушений принципов религиозной свободы в ОРДЛО.

Об этом говорится в открытом письме Филарета к странам-участницам "Минского процесса", США, ЕС, ООН и ОБСЕ "Об усилении ущемления прав верующих Киевского Патриархата и других религиозных организаций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", опубликованном на сайте УПЦ КП, сообщает Украинская правда.

Патриарх отмечает, что в последнее время в ОРДЛО было принято решение о том, что религиозные общины, действующие на этой территории, должны "зарегистрироваться по местному законодательству".

Так, священникам Киевского Патриархата в ОРДЛО было сообщено представителем "власти", что в течение одного месяца религиозные общины должны быть "зарегистрированы по закону республики".

В случае, если в течение этого срока "регистрация" не состоится - религиозные общины будут лишены прав на землю и имущество, в том числе храмы, их деятельность будет запрещена, а священники - будут "высланы с территории республики".

В письме отмечается, что так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" не являются государствами и не признаны в качестве государства ни одной страной - членом ООН.

"Требование к религиозным организациям, которые действуют на территории ОРДЛО, "регистрироваться по республиканскому законодательству" неприемлемо и не может быть выполнено, ведь это будет означать нарушение законодательства Украины", - пишет Филарет.

Он обращается к странам-участницам "Минского процесса" и к международному сообществу с призывом принять неотложные меры с целью не допустить еще большего нарушения принципов религиозной свободы в этом регионе.

"В частности обращаюсь к Российской Федерации, де-факто контролирующей указанные районы, а также к Московскому Патриархату, который имеет в этих районах существенное представительство и влияние, остановить провокационные действия "власти де-факто" в ОРДЛО", - говорится в письме.