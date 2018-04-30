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Климкин призвал туроператоров сделать выводы из египетской ситуации

Павел Климкин
08:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министр иностранных дел Павел Климкин призвал туроператоров на будущее сделать выводы, чтобы не допустить похожей ситуации с украинскими туристами из Египта.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что туроператоры должны сделать выводы на будущее из ситуации, сложившейся с отправкой на родину украинских граждан, которые отдыхали в Египте. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"По поручению Президента круглосуточно работаем, чтобы помочь нашим гражданам вылететь с отдыха в Египте. Содействуем размещению и обновлению графика авиарейсов. Считаю, что наши туроператоры должны на будущее сделать выводы из сложившейся ситуации", - говорится в сообщении Климкина.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД и Министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ожидать после отдыха в этой стране.

Порошенко поручил МИД и Минтрансу позаботиться об украинцах в Египте

27 апреля по техническим причинам из аэропорта египетского м. Шарм-эль-Шейх был задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также из-за определенных причины не смог вылететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком. Все пассажиры были перевезены в гостиницу Experience Park Land.

В субботу, 28 апреля, самолет доставил одну группу украинских туристов во Львов, еще одну - в Киев.

Ожидалось, что третья группа украинцев, которая оставалась в Египте, отправится домой 29 апреля во второй половине дня, однако вылет перенесли на понедельник, 30 апреля, из-за отсутствия самолетов.

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Новости Украины, Вылет в Киев, Задержка, Павел Климкин, Туроператоры, Украинские туристы.
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