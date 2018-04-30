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День пограничника: поздравления от Порошенко и Турчинова

Украинский пограничник
09:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пожелал украинским пограничникам оставаться образцом профессионализма, честности и самоотверженности.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников Государственной пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника, который отныне отмечается 30 апреля.

"Убежден, что, приумножая славу предыдущих поколений, современные стражи рубежей Украинской державы и в дальнейшем будут оставаться образцом профессионализма, честности и самоотверженности в отстаивании суверенитета нашей страны", - написал глава государства на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, накануне П.Порошенко своим указом установил, что День пограничника в Украине будет отмечаться 30 апреля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил пограничников Украины по случаю Дня пограничника и 100-летнего юбилея со дня создания Отдельного корпуса пограничной охраны - предшественника Государственной пограничной службы Украины.

"Искренне поздравляю всех часовых государственных рубежей! В этом году отмечается 100-летие со дня создания Отдельного корпуса пограничной охраны - предшественника Государственной пограничной службы Украины. Воины Отдельного корпуса пограничной охраны защищали границы Украинского государства, контролировали перемещение лиц, противодействовали незаконному перемещению товаров, задерживали дезертиров и криминальных элементов, заложив основы работы современных пограничников", – говорится в поздравлении, обнародованном пресс-службой СНБО в понедельник утром.

А.Турчинов отметил, что и сегодня с украинской границы начинается граница цивилизованной Европы.

"Вы - стражи переднего края обороны Украины, героически и самоотверженно выполняете свой конституционный долг, защищаете суверенитет и территориальную целостность, защищаете покой наших граждан. Искренняя благодарность вам за безупречное выполнение воинского долга, стойкость, достоинство, патриотизм!", – подчеркнул секретарь СНБО.

Порошенко изменил дату одного из праздников

А.Турчинов пообещал приложить максимум усилий, чтобы государственная граница стала непреодолимым "европейским валом для врага - надежно защищенным и технически оборудованным". Он отметил, что значительным шагом в этом направлении стало введение биометрического контроля, благодаря чему значительно улучшилась ситуация с безопасностью в стране, существенно усложнился доступ к Украине российских шпионов, диверсантов и провокаторов.

"Желаю вам мужества, терпения, выносливости и крепкого здоровья! Возвращайтесь с боевого дежурства живыми и здоровыми! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу родную Украину! С праздником!", – говорится в поздравлении.

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Новости Украины, Александр Турчинов, День пограничника, Перенос праздника, Петр Порошенко, Поздравление, Указ Порошенко.
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