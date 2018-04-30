Крымчанам поступать в ВУЗы Украины будут помогать 35 образовательных центра

Министерство образования Украины информирует, что для поступления абитуриентам из Крыма в украинские вузы по упрощенной процедуре будет действовать 35 образовательных центров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В этом году образовательные центры "Крым-Украина" будут действовать на базе 35 вузов в разных регионах Украины - в Днипре, Львове, Киеве, Харькове, Херсоне, а также Запорожской, Одесской и Николаевской областях. Через эти центры абитуриенты из Крыма могут поступать в вузы материковой Украины по упрощенной процедуре - без сдачи ВНО", - идет речь в сообщении.

В МОН также заверили, что поступающим из аннексированного полуострова будут предоставлены квоты на места госзаказа.

"В 2016 году по бюджетным квотам были предусмотрены полторы тысячи мест, в 2017 - уже 2600. В нынешнем году эта цифра должна быть не меньшей, и изменились лишь сроки работы образовательных центров (с 4 июня и до 28 сентября), сроки подачи документов и зачисления на учебу", - отметила начальник сектора перемещенных высших учебных заведений МОН Светлана Кретович.

В министерстве отметили:, чтобы поступить по гарантированной квоте на бюджет, абитуриенты должны подать заявление в один из таких центров, заполнить образовательную декларацию (о предметах, которые изучались ранее) и сдать два экзамена (по украинскому языку и истории Украины) в форме государственной итоговой аттестации (ГИА) и один по профессиональному устремлению.

При этом в ведомстве заметили, что через образовательные центры "Крым-Украина" можно поступить в те вузы, на базе которых они действуют. Посмотреть их можно по ссылке.

Если абитуриент хочет учиться в любом другом вузе Украины, то он может поступать и по общей процедуре.

"Для этого необходимо получить общее среднее образование экстерном в одной из школ материковой Украины. По окончании - получить аттестат. Потом сдать ВНО во время основной сессии (регистрация проходила с 6 февраля до 19 марта 2018 года) или дополнительной (регистрация на нее продлится с 3 до 21 мая 2018 года)", - добавили в МОН.