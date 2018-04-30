Прогноз погоды на 1 мая в Украине: тепло, местами возможны дожди

В ближайшие сутки над большей частью территории удержится сухая теплая воздушная масса, лишь на западную часть распространится влажный воздух с запада, сообщает Укргидрометцентр.

Сохранится сухая теплая погода, лишь в западной части местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах возможны шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, в восточных областях и в Карпатах местами 5-8° тепла; днем 24-29°, на побережье морей и в горных районах 18-23°.

В западных областях ясно, температура ночью +12...+14°, днем около +26...+28°. Ветер южный 5-10 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +27...+29°. Ветер южный 5-10 м/с.

На севере Украины солнечно. Температура ночью +12...+14°, днем +26...+28°. Ветер южный 5-10 м/с.

В центре Украины без осадков, температура ночью +12...+15°, днем около +26...+29°. Ветер южный 5-10 м/с.

На востоке Украины солнечно, ночью +11...+13°, днем +25...+27°. Ветер южный 5-10 м/с.

В южных областях Украины без осадков, температура ночью +12...+14°, днем около +25...+27°. Ветер южный 5-10 м/с.

В Крыму солнечно, температура ночью +12...+14°, днем +24...+26°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 11-13°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 мая самая высокая температура днем была 30,0° в 2012г., самая низкая ночью -0,6° в 1940 г.