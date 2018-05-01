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В Грузии с 1 мая ужесточается запрет на курение в общественных местах

Курение
03:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Грузии активно борятся с курением в общественных местах.

Запрет на курение в общественных местах в Грузии, который действует уже давно, но в большинстве случаев формально, с 1 мая ужесточается и распространяется на все закрытые помещения, являющиеся общей собственностью.

Согласно изменениям, внесенным в закон Грузии "О табачном контроле", с 1 мая курить запрещается в барах, ресторанах, во всех типах зданий и построек и даже в вестибюлях, подвалах, подъездах, лестничных площадках многоквартирных жилых домов, не говоря уже об общественном транспорте, территориях автозаправочных станций, учебно-воспитательных, медицинских и других учреждений.

Закон обязывает владельцев гостиниц до 20% сократить количество номеров для курильщиков. Исключение составляют лишь частные квартиры и дома, а также пенитенциарные учреждения, казино и психиатрические больницы, где можно будет курить только в специально отведенном для этого месте.

Одновременно с этим, с 1 мая вступает в силу статья в Кодексе административных правонарушений появится статья, которая предусматривает ужесточение санкций за нарушение закона "О табачном контроле".

В частности, юридические лица - владельцы объектов, которые нарушат закон, будут оштрафованы при первом нарушении на 500 лари (более $200), при повторном - на 1000 лари. Что касается физических лиц, то в отношении не подчинившихся установленным правилам граждан будет применена штрафная санкция сначала в 50 лари, а затем в 100 лари, либо в виде двухнедельных исправительных работ. Под штрафные санкции подпадают и курильщики электронных сигарет.

Также с 1 мая на всей территории страны запрещается реклама табачных изделий, а с 1 сентября - размещение сигарет в торговых заведениях на видном месте.

В Грузии каждый третий человек является курильщиком, и ежегодно в стране от вредного воздействия табака погибает более 11 тысяч человек, из них около 3 тысяч - пассивные курильщики, т.н. жертвы вторичного табачного дыма.

По информации Всемирной организации здравоохранения, Грузия является одним из мировых лидеров в потреблении табачных изделий. По количеству курящих, страна находится на втором месте в Европе, и на шестом месте в мире. В Грузии регулярно курит 40% населения, среди мужчин этот показатель составляет 60%, среди женщин - 15%.

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Новости Украины, Грузия, Европа, Курение, Табачный контроль.
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