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Нардепа Найема прооперировали

Мустафа Найем
07:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Мустафу Найема прооперировали, а подозреваемые в нападении на него пытаются "порешать" вопрос".

Подвергшегося нападению группы молодых людей во время дорожного конфликта в центре Киева народного депутата Мустафу Найема (фракция "БПП") после госпитализации прооперировали, а подозреваемые в его избиении пытаются избежать ответственности, заявляет нардеп Сергей Лещенко (фракция "БПП").

"Проведал Мустафу. Сегодня вечером он дал показания полиции, его прооперировали", - написал С.Лещенко в своей странице в соцсети Фейсбук около полуночи вторника.

По словам парламентария, к нему "поступают сигналы, что подозреваемые уже пытаются "порешать" вопрос".

"Хамство и деньги порождают вседозволенность, а потом - уголовные преступления. Если мы хотим быть нормальной страной, то единственный выход из ситуации - это необратимость наказания", - выразил убеждение С.Лещенко.

Как сообщалось, М.Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") в результате произошедшего в понедельник вечером конфликта на дороге в центре Киева подвергся нападению группы неизвестных и в настоящее время находится в больнице.

"Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - написал сам М.Найем в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Народный депутат призвал "не создавать ажиотаж" из произошедшего и подчеркнул, что комментариев, фотографий и "трагических рассказов" не будет.

"Это не касается моих депутатских полномочий, удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью. Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; приехали в разумные сроки; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал. На этом все. Не давайте себя в обиду на дорогах - дорогая машина и крутые номера не повод позволять кому-то плевать себе в лицо", - подытожил М.Найем.

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что в результате инцидента М.Наем получил легкие телесные повреждения.

Позже А.Геращенко проинформировал, что полиция Киева задержала троих участников конфликта. "Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. С задержанными проводятся первоочерёдные следственные действия", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фотографии задержанных.

Нардеп также проинформировал, что проверяется причастность задержанных к другим возможным правонарушениям. "Если у кого либо есть такая информация, просьба звонить в полицию по номеру 102", - призвал А.Геращенко.

Позже полиция Киева квалифицировала событие, во время которой М.Найем получил телесные повреждения, как хулиганство, трое активных участников инцидента доставлены в управление полиции, а еще одного – разыскивает.

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Новости Украины, Мустафа Найем, Нападение на депутата, Нападение на Найема, Сергей Лещенко, Украина.
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