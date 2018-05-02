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Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа

Голодомор 1932-1933 гг.
22:16 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сенат и Ассамблея американского штата Нью-Йорк признали Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Американский штат Нью-Йорк признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

В конце марта-2018 штат Массачусетс признал Голодомор геноцидом украинского народа.

В ноябре прошлого года в Мичигане приняли резолюцию, в которой определили 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора. Ранее штат Висконсин признал Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинцев.

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Новости Украины, Геноцид, Голодомор, Нью-Йорк, США.
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