Регистрация на дополнительную сессию ВНО пройдет с 3 по 21 мая

В Украине в четверг, 3 мая, стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 года, которая продлится до 21 мая, сообщают в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Как говорится в сообщении на сайте УЦОКО, право на регистрацию в этот период имеют: участники антитеррористической операции, лица, проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и поэтому не могли зарегистрироваться в основной период; лица, осужденные к лишению свободы или взятые под стражу; лица, которые в 2018 году должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

Согласно сообщению, в этом году дополнительная сессия начнется 2 июля с тестирования по украинскому языку и литературе. 3 июля состоится ВНО по математике, 4 июля – по английскому и испанскому языкам; 5 июля – по биологии и немецкому языку; 6 июля – по истории Украины; 9 июля – по географии и французскому языку; 10 июля – по физике.

Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.