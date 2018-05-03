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Регистрация на дополнительную сессию ВНО пройдет с 3 по 21 мая
13:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Украины: Украинский центр оценивания качества образования напоминает, что с 3 мая по 21 мая проходит регистрация для участия дополнительной сессии ВНО-2018.

В Украине в четверг, 3 мая, стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 года, которая продлится до 21 мая, сообщают в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Как говорится в сообщении на сайте УЦОКО, право на регистрацию в этот период имеют: участники антитеррористической операции, лица, проживающие на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и поэтому не могли зарегистрироваться в основной период; лица, осужденные к лишению свободы или взятые под стражу; лица, которые в 2018 году должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

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Согласно сообщению, в этом году дополнительная сессия начнется 2 июля с тестирования по украинскому языку и литературе. 3 июля состоится ВНО по математике, 4 июля – по английскому и испанскому языкам; 5 июля – по биологии и немецкому языку; 6 июля – по истории Украины; 9 июля – по географии и французскому языку; 10 июля – по физике.

Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

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Новости Украины, ВНО-2018, Дополнительная сессия, Регистрация, УЦОКО.
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