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Восемь граждан Молдовы осуждены за участие в войне на Донбассе

Оккупанты Донбасса
17:35 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: В Молдове осудили восемь человек за участие в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Восемь граждан Молдовы получили тюремные приговоры за участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков в конфликте на востоке Украины.

Об этом заявил Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Гарунжен, пишет VOA.

Выступая в парламенте, Гарунжен сказал, что граждане Молдовы, которые работают в России часто рискуют быть втянутыми в конфликт.

"Когда братья, отцы, мужья едут работать в восточные страны и их нанимают военные группы, иногда они гибнут там, а иногда они возвращаются домой, однако их руки – в крови", - отметил он.

Осужденные получили различные тюремные сроки. Еще 25 граждан Молдовы находятся в международном розыске в связи с конфликтом на востоке Украины, добавил генпрокурор.

Ранее неоднократно сообщалось о задержании в Молдове причастных к войне на Донбассе.

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Новости Украины, Восток Украины, Граждане Молдовы, Донбасс, Молдова, Оккупанты Донбасса, Россия.
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