Восемь граждан Молдовы осуждены за участие в войне на Донбассе
Новости Украины: В Молдове осудили восемь человек за участие в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.
Восемь граждан Молдовы получили тюремные приговоры за участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков в конфликте на востоке Украины.
Об этом заявил Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Гарунжен, пишет VOA.
Выступая в парламенте, Гарунжен сказал, что граждане Молдовы, которые работают в России часто рискуют быть втянутыми в конфликт.
"Когда братья, отцы, мужья едут работать в восточные страны и их нанимают военные группы, иногда они гибнут там, а иногда они возвращаются домой, однако их руки – в крови", - отметил он.
Осужденные получили различные тюремные сроки. Еще 25 граждан Молдовы находятся в международном розыске в связи с конфликтом на востоке Украины, добавил генпрокурор.
Ранее неоднократно сообщалось о задержании в Молдове причастных к войне на Донбассе.