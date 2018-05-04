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К издателям из РФ, производящим антиукраинские книги, могут ввести санкции

Книги
11:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Госкомтелерадио предлагает ввести экономические санкции к юридическим лицам из России за распространение изданий антиукраинского содержания.

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) инициирует перед Кабинетом министров применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания.

Как сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, по результатам мониторинга сферы книгораспространения (2015-2018 годы) составлен перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В этот перечень внесены 172 издания, выпущенных 35 издательствами. Особо выделяются издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер, отмечают в Госкомтелерадио. Речь идет, в частности, о таких российских издательствах, как "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" и др.

Украина ввела новые санкции против России

Кроме того, мониторинг обнаружил значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме онлайн.

"С целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины и в соответствии со статьей 5 закона Украины "О санкциях" Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) по отношению к юридическим лицам Российской Федерации, которые производят и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания", - говорится в сообщении комитета.

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Новости Украины, Антиукраинское содержание, Ввод, Госкомтелерадио, Издания, Распространение, РФ, Экономические санкции, Юрлица.
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