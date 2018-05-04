Выдворенный в РФ экс-замдиректор "НИС" Шувалов просится в Украину

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску гражданина РФ Игоря Шувалова к Государственной миграционной службе (ГМС) Украины, в котором он просит отменить решение о запрете ему въезда в Украину.

Как сообщила пресс-служба суда в пятницу, истец просит суд признать противоправным и отменить решение директора департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства ГМС о запрете ему въезда в Украину сроком на 5 лет.

Судебное заседание назначено на 18 мая.

Как сообщалось, в мае 2017 года заместитель директора по развитию компании "Национальные информационные системы", производящей новостные программы для телевизионного канала "Интер", гражданин РФ И.Шувалов был выдворен за пределы Украины. Ему запрещен въезд в страну на 5 лет.