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Выдворенный в РФ экс-замдиректор "НИС" Шувалов просится в Украину

Граница Украины
11:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Бывший замдиректор по развитию компании "НИС" Шувалов просит суд в Киеве отменить решение ГМС о запрете въезда в Украину.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску гражданина РФ Игоря Шувалова к Государственной миграционной службе (ГМС) Украины, в котором он просит отменить решение о запрете ему въезда в Украину.

Как сообщила пресс-служба суда в пятницу, истец просит суд признать противоправным и отменить решение директора департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства ГМС о запрете ему въезда в Украину сроком на 5 лет.

Судебное заседание назначено на 18 мая.

Как сообщалось, в мае 2017 года заместитель директора по развитию компании "Национальные информационные системы", производящей новостные программы для телевизионного канала "Интер", гражданин РФ И.Шувалов был выдворен за пределы Украины. Ему запрещен въезд в страну на 5 лет.

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Новости Украины, ГМС, Запрет на въезд в Украину, Игорь Шувалов, НИС, Окружной суд Киева, РФ, Украина.
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