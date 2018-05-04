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Львовяне провели в аэропорту флешмоб ко Дню города

Аэропорт Львова
23:34 Пт, 4 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Во Львове оригинально отметили День города.

Львовяне провели в аэропорту флешмоб для туристов по случаю Дня города.

«В Международном аэропорту «Львов» им. Даниила Галицкого состоялось музыкальное приглашение на празднование Дня города от духового оркестра «Львовские фанфары». В флешмобе приняли участие хор «Тоника» детской школы искусств №5, духовой оркестр «Львовские фанфары» и мажоретки «Феерия». Мы показали туристам интересную программу, в которой представлен украинский фольклор, шоу-дефиле в стиле рок-н-ролл и карнавальной музыки. А изюминкой стало исполнение хором в сопровождении оркестра песни о Львове», - отметил директор школы искусств Андриан Леськив.

В флешмобе приняли участие около 100 музыкантов и мажореток.

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