Названы главные причины возвращения переселенцев в ОРДЛО

Подавляющее большинство вынужденных переселенцев возвращаются на неподконтрольные правительству территории из-за личного имущества и по семейным обстоятельствам. Об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами".

"64% респондентов в качестве причины возвращения и проживания на территории, непиоконтрольной правительству, указали, что "там есть собственность и не нужно платить арендную плату", 43% указали на семейные обстоятельства. Еще 9% респондентов причиной возврата назвали невозможность трудоустроиться на подконтрольной правительству территории, 4% причиной возврата назвали ограниченный доступ к социальным услугам, 2% респондентов - невозможность интегрироваться в местную общину на подконтрольной территории. 9% указали ответ "Другое", еще 11% не дали ответ на этот вопрос", - говорится в результатах мониторинга.

При этом в материалах указано, что на этот вопрос респонденты могли выбрать больше чем один вариант ответа. Результаты сформированы после анализа телефонных интервью с ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольные правительству территории.

Также, согласно результатам мониторинга, 36% ВПЛ, которые вернулись, потеряли работу из-за конфликта. При этом 19% переселенцев вернулись в ОРДЛО, согласно результатам исследования, вынуждены экономить даже на питании. 43% опрошенных указали, что средств хватает только на питание и только 4% указали, что средств хватает на нужды и сбережения.

Также сами ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольные территории, дали оценку собственной безопасности с точки зрения военных действий - 26% респондентов не чувствуют себя в безопасности. При этом с точки зрения оценки безопасности и инфраструктуры населенного пункта, в которых ныне проживают ВПЛ, 36% опрошенных не чувствуют себя в безопасности вечером и в отдаленных районах населенного пункта, а 21% респондентов отметили, что не чувствуют себя в безопасности большую часть времени.

Как отметили координаторы мониторинга, во время проведения телефонного опроса в феврале 2018 года на неподконтрольной правительству территории Донецкой области были перебои с мобильной связью, в результате чего было опрошено 402 респондента.

Проект Национальная система мониторинга ситуации с ВПЛ в Украине финансируется Европейским Союзом и внедряется Международной организацией по миграции (МОМ).