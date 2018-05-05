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Украинцев 5 мая ждет 32-градусная жара, но местами пройдут грози

Дождь
10:39 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине сегодня, 5 мая, ожидаются кратковременные дожди в западных и в Житомирской области, на остальной территории без осадков.

В Украине сегодня, 5 мая, местами ожидаются грозы, температура поднимется до +32 градусов. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

"5 мая в Украине в западных, днем и в Житомирской области местами кратковременный дождь, гроза, во время гроз отдельные порывы ветра 15-18 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами

Ночью ожидается от +11 до +16 градусов тепла, в Сумской, Луганской областях и в Карпатах - от +7 до +10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла, на побережье морей и крайнем западе страны ожидается от +20 до +25 градусов, в высокогорье Карпат - от +15 до +18 градусов.

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Все по теме:

Новости Украины, Дождь с грозой, Житомирская область, Западная Украины, Погода в Украине 5 мая, Укргидрометцентр.
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