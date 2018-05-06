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В Facebook для дискредитации ООС появилась фейковая страница

Фейсбук
11:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В социальной сети Facebook российские спецподразделения создали фейковую страницу ООС.

В сети Facebook для дискредитации Операции Объединенных сил создана фейковая страница ООС. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Вторая страница ООС в Facebook - фейковая. Ее используют, можно сказать российские спецподразделения. Они создали "зеркало" (настоящей страницы ООС - прим. ред.), чтобы эта страница набирала своих читателей, а затем запускать там фейки и дискредитировать Объединенные силы. Наша настоящая страница имеет больше 5 тыс. людей, которые на нее подписались, и имеет адрес "pressjfo.news", - сообщили в пресс-центре ООС.

В ООС добавили, что лучшим вариантом для закрытия этой фейковых страницы, станет соответствующая жалоба к администраторам сети Facebook.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.

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Новости Украины, Facebook, Российские спецподразделения, Создание, Фейковая страница ООС.
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