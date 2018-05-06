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Прогноз погоды на 7 мая: Украину накроют дожди

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Прогноз погоды на 7 мая
17:51 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В понедельник, 7 мая, синоптики обещают снижение температуры по всей территории страны, а также грозовые дожди.

Погода в Украине в понедельник, 7 мая. На территории Украины ожидается дождливая погода. На Западе температура упадет до +16...+18, а ночью – +6...+8 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем пройдут дожди во всех областях Украины. На Востоке температура не будет холоднее +20 градусов, в отличие от Запада.

"От Сумщины через Кропивницкий в Одесской области туда-сюда будет давать дождики. От пары капель до ливня с грозой", – отмечает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Также она добавила, что "температура снизится на Западе, Севере и в Центре".

В Киев также идут похолодание, температура днем составит +21...+23 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 7 мая, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +18...+20

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +21...+23

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Напомним, спасатели и синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайном уровне высокой пожарной опасности в ближайшие дни.

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и. Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

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Новости Украины, Дожди, Жара, Погода, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды на 7 мая, Синоптики.
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