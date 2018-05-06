Прогноз погоды на 7 мая: Украину накроют дожди
Новости Украины: В понедельник, 7 мая, синоптики обещают снижение температуры по всей территории страны, а также грозовые дожди.
Погода в Украине в понедельник, 7 мая. На территории Украины ожидается дождливая погода. На Западе температура упадет до +16...+18, а ночью – +6...+8 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем пройдут дожди во всех областях Украины. На Востоке температура не будет холоднее +20 градусов, в отличие от Запада.
"От Сумщины через Кропивницкий в Одесской области туда-сюда будет давать дождики. От пары капель до ливня с грозой", – отмечает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Также она добавила, что "температура снизится на Западе, Севере и в Центре".
В Киев также идут похолодание, температура днем составит +21...+23 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 7 мая, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +18...+20
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +21...+23
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Напомним, спасатели и синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайном уровне высокой пожарной опасности в ближайшие дни.
"По данным Укргидрометцентра, 6-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и. Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.