В КГГА отрицают нехватку жилья для туристов

Сообщения в СМИ о критической нехватке жилья для посетителей финала Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА преувеличены, заявил руководитель управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко.

"Проблема с размещением болельщиков неактуальна, поскольку 70% из них приезжает на матч на один день и сразу же вечером улетает из Киева чартерным рейсом", - написал он на своей странице в Facebook 5 мая.

А.Тараненко констатировал повышение цен на апартаменты в несколько раз, однако добавил, что КГГА уже предприняла соответствующие меры.

"Вчера (4 мая – ред) мы направили в ГФС Киева и другие структуры письмо с просьбой проверить заведения размещения, предлагающие сверхвысокие цены на жилье во время проведения ЛЧ. Речь идет об уплате туристического сбора", - сообщил он.

Кроме того, по словам главы управления туризма, КГГА работает над созданием кемпинга на Трухановом острове. Количество заявок на ночлег в этом формате достигло 100. Кроме того, на текущей неделе запланирована встреча представителей средств размещения и КГГА для обсуждения ситуации.

По данным главного представителя КГГА по вопросам УЕФА Андрея Мирошниченко, Киев выполнил все требования федерации по бронированию жилья еще полгода назад, цены были повышены на 30-40%, что ниже обычной европейской практики.

"Ни КГГА, ни ФФУ не получали каких-либо жалоб от клубов, хотя на этой неделе состоялись встречи с представителями "Ливерпуля" и "Реала". Клубы уже подтвердили, что 20 тыс. болельщиков прилетят и улетят в один день", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По словам А.Мирошниченко, на даты УЕФА все гостиницы Киева проданы по лояльным ценам.

"Отсутствие свободных номеров означает одно: спрос и предложения нашли свое решение", - написал он.

При этом А.Мирошниченко отметил, что в столице сформирован специальный резервный фонд гостиниц низких категорий, который предоставлен британским туроператорам.

В свою очередь, А.Тараненко сообщил, что к решению вопроса размещения туристов также присоединились киевляне, выдвинув инициативы по сдаче жилья по приемлемой цене на сервисе аренды апартаментов Airbnb, а также создав в соцсети группу, в которой предлагается бесплатно разместить туристов в своем доме.