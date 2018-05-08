Сегодня в Украине - День памяти и примирения

В Украине, как и в мире, 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны.

Эти дни посвящены памяти тех более 80 миллионов человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций, мужчинам и женщинам, воинам и мирному населению, маленьким детям и пожилым людям - всем погибшим и всем тем, кто выжил и прошел через все круги ада Второй мировой войны. Тем, кто погиб на ее фронтах, в окопах, и тем, кто погиб во время бомбардировок, побывал в плену, концлагерях или просто пропал без вести в вихре военного лихолетья.

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года.

8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный начальником Оперативного штаба ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем по поручению президента Германии Карла Деница. Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), однако был ратифицирован на следующий день в Берлине.

По этому случаю 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества. В странах-союзницах по антигитлеровской коалиции этот день отмечается как День Победы над нацизмом.

Стоит отметить, что во время Второй мировой войны в Украине погибли, по разным оценкам, от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения - около 5 млн. В то же время 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. Полностью были разрушены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.