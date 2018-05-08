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Полторак озвучил потери ВСУ с начала российской агрессии

ВСУ
11:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: С начала российской агрессии потери ВСУ превысили 3,3 тыс. человек.

С начала российской агрессии Вооруженные силы Украины потеряли свыше 3,3 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"С начала агрессии ВСУ потеряли 3 тыс. 332 человека, из них боевые потери - это 2 тыс. 394 человека, и 938 - небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь разные. Начиная от болезней, ДТП, нарушений правил безопасности ... суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков", - сказал он в интервью изданию obozrevatel.ua, обнародованном на сайте Минобороны во вторник.

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С.Полторак также сообщил, что на сегодня в плену находятся 74 военнослужащих.

"И каждый раз при проведении переговоров этим вопросом занимаются соответствующие уполномоченные и СБУ. Делаем все возможное, чтобы обменять наших воинов. К сожалению, руководители так называемых военных подразделений "Л/ДНР" отдают не всех военных. Зачастую они не отпускают устойчивых ребят, пробуют сначала сломать", - добавил он.

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Новости Украины, АТО, ВСУ, Донбасс, Минобороны, Российская агрессия.
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