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Порошенко: Россия хочет дестабилизировать Украину

Петр Порошенко
09:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко отметил, что по данным украинской стороны до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России.

Россия стремится дестабилизировать Украину и вернуть Советский Союз, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века – не Вторая мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу CBS News на вопрос, чего В.Путин стремится достичь в Украине и хочет ли слабой страны на границе России, сообщила пресс-служба главы государства во вторник.

По словам П.Порошенко, российский президент стремится отвоевать Украину: "Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее".

Отвечая на вопрос, сколько сейчас российских солдат находятся на востоке Украины, президент отметил: "Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. - регулярных российских войск на оккупированной территории. Плюс они имеют почти 50 тыс войск так называемых "российских волонтеров", которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они - россияне, они - по национальности русские, они – российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это – россияне".

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Глава государства также отметил, что по данным украинской стороны до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России.

"Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции Достоинства, которые мы имели последние 4 года", - сказал П.Порошенко, отвечая на вопрос зачем Россия играет эту игру.

Он добавил, что это звучит как "новая холодная война". Однако, по словам президента, Украина сейчас является "линией фронта холодной войны". "Но мы имеем горячую войну сейчас", - подчеркнул президент.

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Новости Украины, Владимир Путин, Вторая мировая война, Донбасс, Петр Порошенко, Россия.
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