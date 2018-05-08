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Как мак стал символом памяти в Украине

Как мак стал символом памяти в Украине
11:50 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: История становления красного мака в Украине как символа памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Российская пропаганда превратила Великую Отечественную войну на религиозный культ. Слово “бандеровцы” – на страшилку для детей и взрослых. Георгиевскую ленточку – на символ сепаратизма, рассказывает историк и журналист Александр Зинченко.

Что делать с празднованием 9 мая? Было ясно, что повторять постсоветские практики – это забивать в свои ворота, лить воду на мельницу враждебной пропаганды. Надо было предложить новые смыслы, ритуалы, символику, сообщает fakty.ictv.ua

Было несколько вариантов. Из других альтернатив запомнилась цветок незабудки. А потом подумали о маке. В старых песнях поют, что маками прорастает казацкая кровь на поле битвы!

День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире

И так получается, что эта символика, которую Британская империя использует со времен победы в Первой мировой войне, была близка украинцам еще раньше.

“Красный – любовь, а черный – печаль …” Этот код говорил с каждого цветка на украинских вышиванках.

Тогдашнее руководство Национальной телекомпании Украины увлеклось идеей разместить цветок мака в качестве праздничного логотипа в эти дни.

В 2009 году в Киево-Могилянской академии проходила большая научная конференция о памяти о Второй мировой войне. У нее был фантастический символ: художник нарисовал цветок мака акварельной краской так, что это выглядело одновременно и как цветок, и как пятна крови вокруг пулевой раны.

Сегодня в Украине - День памяти и примирения

Символ сам должен был говорить: надевая маковый цвет в эти дни, ты не просто чтишь память павших – ты будто примеряешь на себя их опыт, их раны.

Уже в 2015 году украинцы начали массово надевать маковый цветок в этот день. К кампании Маки памяти подключились такие известные личности как певица Мария Бурмака и жена президента Марина Порошенко.

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Все по теме:

Новости Украины, 8 мая, 9 мая, День памяти и примирения, День победы над нацизмом, Жертвы Второй мировой войны, Красный мак.
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