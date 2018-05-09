В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне

Сегодня в Украине День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а Европейский Союз отмечает День Европы День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, новое содержание празднования Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого. Сегодня чтится память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов. Вместе с тем, переносится акцент от истории военных действий на истории конкретных людей, следовательно предлагается отказаться от празднования в пользу памяти.

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

Следует отметить, что Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы Второй мировой войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. На полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.