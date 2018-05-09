Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству
Парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству
Новости: Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Порошенко и Гройсман возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Новости: Ястремская стартовала с победы на турнире во Франции
Ястремская стартовала с победы на турнире во Франции
Новости: Ученые рассказали, что случится с Солнечной системой через 5 миллиардов лет
Ученые рассказали, что случится с Солнечной системой через 5 миллиардов лет
X

В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне

Маки
08:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 9 мая, в Украине пройдут массовые акции, связанные с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой Войне.

Сегодня в Украине День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а Европейский Союз отмечает День Европы День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, новое содержание празднования Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого. Сегодня чтится память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов. Вместе с тем, переносится акцент от истории военных действий на истории конкретных людей, следовательно предлагается отказаться от празднования в пользу памяти.

Как мак стал символом памяти в Украине

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.

Следует отметить, что Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы Второй мировой войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. На полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 9 мая, Вторая мировая война, День победы над нацизмом, Праздник, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

УЗ назначит новый поезд маршрутом к Азовскому морю Прогноз погоды 9 мая в Украине: жара, грозы и дождь Как мак стал символом памяти в Украине

Последние новости

Ученые выяснили, что туризм вызывает выбросы парниковых газов Ломаченко должен лишиться одного из титулов, в случае победы над Линаресом В ООН "глубоко разочарованы" выходом США из ядерной сделки с Ираном
Сегодня читают
01 В Запорожье горел титано-магниевый комбинат
02 Эксперты рассказали, как распространяется рак
03 Евровидение 2018: самые запоминающиеся выступления участников первого полуфинала (Видео)
04 Гвардиола рассказал, какой чемпионат ему было сложнее всего выиграть
05 Мирча Луческу - о возможности возвращения в "Шахтер"
Новости сегодня
10:09 В Португалии умер преждевременно посол РФ
10:04 Линарес: Ломаченко во время боя часто повторяется
10:02 Диетологи объяснили, почему полезно голодать
09:51 ГСЧС: Пожар на арсенале в Балаклее ликвидировали
09:47 Экс-игрок сборной Украины: Слив матчей в Первой лиге есть
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
Новости: В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Новости: Рецепт дня: тарт с лимонным кремом и меренгой
Рецепт дня: тарт с лимонным кремом и меренгой
Добавить комментарий
0