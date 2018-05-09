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Президент: Украинская армия вооружена еще не идеально, но лучше за всю историю

Украинские военные
12:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на сегодняшний день украинская армия одета, накормлена и вооружена, хоть и неидеально.

Украинская армия сейчас обучена, одета и накормлена, а также вооружена хоть и не идеально, но лучшее за всю историю.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Армия сегодня одета, армия накормлена, армия обучена и мотивирована. Армия вооружена, хотя еще и не идеально, но лучше, чем когда-либо в нашей истории. Это не означает, дорогие новобранцы, что вас ждет легкая жизнь, но вас никогда больше не отправят строить дачи генералам", - сказал он.

Порошенко напомнил, что, по оценкам авторитетного международного аналитического центра, ВСУ входят в десятку сильнейших европейских армий, восьмые - в соответствующем рейтинге на континенте и 29-е в мире.

"И расти и крепнуть есть куда, тем более, что нам противостоит и угрожает войско страны-агрессора, больше и сильнее которого является только армия нашего партнера и союзника - Соединенных Штатов", - подчеркнул Президент.

Порошенко также отметил, что сейчас армия Украины пользуется самым высоким среди всех государственных институтов доверием.

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Он также добавил, что одним из принципиальных моментов в реформировании армии стало то, что теперь боевые части и подразделения, которые несут службу на Донбассе, формируются исключительно на контрактной основе.

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Новости Украины, Военная присяга, Вооружение, Петр Порошенко, Украинская армия.
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