Президент: Украинская армия вооружена еще не идеально, но лучше за всю историю

Украинская армия сейчас обучена, одета и накормлена, а также вооружена хоть и не идеально, но лучшее за всю историю.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Армия сегодня одета, армия накормлена, армия обучена и мотивирована. Армия вооружена, хотя еще и не идеально, но лучше, чем когда-либо в нашей истории. Это не означает, дорогие новобранцы, что вас ждет легкая жизнь, но вас никогда больше не отправят строить дачи генералам", - сказал он.

Порошенко напомнил, что, по оценкам авторитетного международного аналитического центра, ВСУ входят в десятку сильнейших европейских армий, восьмые - в соответствующем рейтинге на континенте и 29-е в мире.

"И расти и крепнуть есть куда, тем более, что нам противостоит и угрожает войско страны-агрессора, больше и сильнее которого является только армия нашего партнера и союзника - Соединенных Штатов", - подчеркнул Президент.

Порошенко также отметил, что сейчас армия Украины пользуется самым высоким среди всех государственных институтов доверием.

Он также добавил, что одним из принципиальных моментов в реформировании армии стало то, что теперь боевые части и подразделения, которые несут службу на Донбассе, формируются исключительно на контрактной основе.