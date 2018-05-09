В Киеве проходит многочисленная акция "Никто не забыт, ничто не забыто"

Участники многочисленной акции "Никто не забыт, ничто не забыто" провели шествие по центральным улицам Киева и возложили цветы к Стеле Неизвестному солдату в среду в Киеве.

Участники акции выстроились колонной возле станции метро "Арсенальная" и провели шествие по улице Ивана Мазепы к парку Славы.

В руках у них были портреты родственников, участвовавших во Второй мировой войне и цветы, у некоторых к одежде были прикреплены фетровые маки.

Периодически люди выкрикивали "Ура", пели песню "День Победы", скандировали "Фашизм не пройдет".

Участники акции заполнили широкую аллею, ведущую к Вечному огню, ожидая очереди, чтобы возложить цветы.