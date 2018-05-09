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В Киеве проходит многочисленная акция "Никто не забыт, ничто не забыто"

Акция "Бессмертный полк"
12:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Участники многочисленной аварии "Никто не забыт, ничто не забыто" возле станции метро "Арсенальная" провели шествие по центральным улицам Киева.

Участники многочисленной акции "Никто не забыт, ничто не забыто" провели шествие по центральным улицам Киева и возложили цветы к Стеле Неизвестному солдату в среду в Киеве.

Участники акции выстроились колонной возле станции метро "Арсенальная" и провели шествие по улице Ивана Мазепы к парку Славы.

В руках у них были портреты родственников, участвовавших во Второй мировой войне и цветы, у некоторых к одежде были прикреплены фетровые маки.

Периодически люди выкрикивали "Ура", пели песню "День Победы", скандировали "Фашизм не пройдет".

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Участники акции заполнили широкую аллею, ведущую к Вечному огню, ожидая очереди, чтобы возложить цветы.

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Новости Украины, Акция "Никто не забыт, Вторая мировая война, День победы над нацизмом, Киев, ничто не забыто", Шнствие.
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