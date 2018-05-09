Прогноз погоды 10 мая в Украине: похолодает, пройдут дожди

В Украине в четверг, 10 мая, на погоду большей части территории страны начнет влиять поле повышенного атмосферного давления, температура кардинально не изменится, оставаясь выше климатической нормы для этого периода, сообщает Укргидрометцентр.

Вместе с тем днем на северо-востоке Украины станет прохладнее.

Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, лишь ночью в восточной части без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

В западных областях дождь, гроза, температура ночью +12...+14°, днем около +23...+25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах дождь, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +24...+26°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины местами дождь. Температура ночью +11...+13°, днем +20...+22°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины дождь, температура ночью +12...+14°, днем около +23...+25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины дождь, гроза, ночью +12...+14°, днем +22...+24°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины гроза, температура ночью +13...+15°, днем около +21...+23°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму дождь, температура ночью +12...+14°, днем +20...+22°.

В Киеве 10 мая местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 мая самая высокая температура днем была 28,7° в 1996 году, самая низкая ночью -1,7° в 1912 году.

В Украине в пятницу, 11 мая, будет без осадков, лишь днем на Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в восточных регионах и Сумской области 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 17-22°, на Закарпатье 21-26°.

В Киеве 11 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

По состоянию на 9:00 среды, 9 мая, температура води в Черном и Азовском морях была 18-21°; в Днепре возле Киева 19°.