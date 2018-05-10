Кабмин утвердил бренд для презентации Украины в мире
Новости Украины: Правительство утвердило разработанный совместно с экспертной средой бренд "Ukraine NOW UA" для презентации Украины в мире.
Кабинет Министров Украины одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд "Ukraine NOW UA" ( "Украина СЕЙЧАС"), который станет основой презентации Украины в мире. Соответствующее решение представил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда" Украина сейчас ". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире ", - сказал Премьер-министр.
Предполагается, что на основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.
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Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи - от туристических сумок до автобусов и самолетов.
"Мы сделали хороший шаг, чтобы начать брендировать нашу страну, - отметил глава правительства. - Хочу поблагодарить всех за работу. С сегодняшнего дня в Украине появился свой бренд ".