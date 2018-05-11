Зайдет арктический воздух: в Украине резко изменится погода

В Украине в пятницу, 11 мая, ожидается похолодание. Температура воздуха составит +14...+18 градусов, лишь на Западе будет теплее – +20...+25 градусов.Прогноз погоды на 11 мая

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, температура до +18 градусов", – отмечает синоптик.

По данным Укргидрометцентра, ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается +5...+7 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 8 мая, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Суммы – +16...+18

Полтава – +18...+20

Днепр – +18...+20

Запорожье – +18...+20

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +19...+20

В Украине 12 мая ночью без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10°, на побережье морей и в Закарпатье 8-13°; днем 13-19°, в западных и северных областях 17-23°, в Закарпатье до 27°.

В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.

По состоянию на 9:00 четверга, 10 мая, температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°; в Днепре возле Киева 20°.