Зайдет арктический воздух: в Украине резко изменится погода
Новости Украины: В Украине в пятницу, 11 мая, похолодает, на востоке местами ночные заморозки.
В Украине в пятницу, 11 мая, ожидается похолодание. Температура воздуха составит +14...+18 градусов, лишь на Западе будет теплее – +20...+25 градусов.Прогноз погоды на 11 мая
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, температура до +18 градусов", – отмечает синоптик.
По данным Укргидрометцентра, ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается +5...+7 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 8 мая, в городах Украины:
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +22...+24
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +19...+21
- Луцк – +19...+21
- Ровно – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Винница – +19...+21
- Одесса – +19...+21
- Николаев – +19...+21
- Херсон – +19...+21
- Симферополь – +18...+20
- Кропивницкий – +19...+21
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – +19...+21
- Суммы – +16...+18
- Полтава – +18...+20
- Днепр – +18...+20
- Запорожье – +18...+20
- Донецк – +15...+17
- Луганск – +15...+17
- Харьков – +16...+18
- Киев – +19...+20
В Украине 12 мая ночью без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды 11 мая в Украине: похолодает, местами заморозки
Температура ночью 4-10°, на побережье морей и в Закарпатье 8-13°; днем 13-19°, в западных и северных областях 17-23°, в Закарпатье до 27°.
В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.
По состоянию на 9:00 четверга, 10 мая, температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°; в Днепре возле Киева 20°.