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Зайдет арктический воздух: в Украине резко изменится погода

Май в Киеве
08:10 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине в пятницу, 11 мая, похолодает, на востоке местами ночные заморозки.

В Украине в пятницу, 11 мая, ожидается похолодание. Температура воздуха составит +14...+18 градусов, лишь на Западе будет теплее – +20...+25 градусов.Прогноз погоды на 11 мая

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, температура до +18 градусов", – отмечает синоптик.

По данным Укргидрометцентра, ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается +5...+7 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 8 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +22...+24
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +19...+21
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +19...+21
  • Одесса – +19...+21
  • Николаев – +19...+21
  • Херсон – +19...+21
  • Симферополь – +18...+20
  • Кропивницкий – +19...+21
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +19...+21
  • Суммы – +16...+18
  • Полтава – +18...+20
  • Днепр – +18...+20
  • Запорожье – +18...+20
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +15...+17 
  • Харьков – +16...+18
  • Киев – +19...+20

В Украине 12 мая ночью без осадков, лишь в восточных областях местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды 11 мая в Украине: похолодает, местами заморозки

Температура ночью 4-10°, на побережье морей и в Закарпатье 8-13°; днем 13-19°, в западных и северных областях 17-23°, в Закарпатье до 27°.

В Киеве 12 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем около 20°.

По состоянию на 9:00 четверга, 10 мая, температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°; в Днепре возле Киева 20°.

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Новости Украины, Грозы, Дожди, Заморозки, Погода, Погода 11 мая, Прогноз погоды 11 мая в Украине, Синоптики.
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