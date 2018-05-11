МОН создало стандарты украинского языка для иностранцев

Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению Государственный стандарт по украинскому языку как иностранному. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Госстандарт унифицирует систему требований к владению украинским языком и содержит четкий перечень коммуникативных умений и навыков на каждом уровне (от А1 до С2, согласно с Общеевропейскими Рекомендациями языкового образования) по всем видам речевой деятельности (слушание, чтение, письмо, говорение).

Документ разработан с целью единого подхода к разработке новых учебных программ, создания современных учебников с украинского языка как иностранного, подготовки словарей, открытие украиноязычных программ и языковых центров.

Это обусловлено, в частности, тем, что в рамках Болонского процесса, к которому Украина присоединилась еще в 2005 году, ежегодно растет количество программ обмена между украинскими и зарубежными университетам. Как следствие – растет количество иностранных студентов, желающих освоить украинский язык. Вместе с тем, увеличивается количество академических организаций (например, Кембриджский университет, Берлинский университет имени Гумбольдта, Украинский институт в Лондоне и другие), которые дают возможность иностранцам изучать украинский язык.

Выработка единых государственных требований к уровням владения украинским языком как иностранным (Стандарт) сможет стать основой для организации и проведения сертификационного экзамена (Диагностика) и основанием для введения документа единого образца (Сертификат), который подтвердит уровень владения украинским языком.

Составителями проекта Государственного стандарта с украинского языка как иностранного является: Данута Мазурик (Львовский национальный университет им. Ивана Франко), Александра Антонив (Львовский национальный университет им. Ивана Франко, ГО "Центр украинистики"), Елена Синчак (Украинский католический университет), Галина Бойко (Национальный университет "Львовская политехника", МИОК).