Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко встретился с президентом Словении: что обсуждали политики
Порошенко встретился с президентом Словении: что обсуждали политики
Новости: Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили
Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили
Новости: Ребров сравнил "Динамо" и "Шахтер"
Ребров сравнил "Динамо" и "Шахтер"
Новости: Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
X

Лето-2018 в Украине: какая погода ждет украинцев

Рамка с распылителем воды в Киеве
12:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В большинстве областей Украины летом текущего года прогнозируют жаркую погоду с небольшим количеством осадков.

На большей части Украины ожидается жаркое лето с небольшим количеством осадков. Об этом во время пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова.

"В Хмельницкой и Житомирской областях ожидаются до конца августа высокие температуры и малые осадки, но в конце августа возможны большие осадки. В Черновицкой области ожидаются не очень хорошие погодные условия, но осадки будут. Киевская область - в ближайшее время ожидаются осадки, а потом летом, не ожидается много осадков. Западная часть Черкасской и северная часть Винницкой области - ожидается, что с начала июня и до конца июля мало осадков и много жары, и уже потом осадки", - рассказала Мартазинова.

Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди

Кроме того, по ее словам в Сумской и Черниговской областях в июне ожидаются "хорошие осадки, а в июле жаркая погода и малое количество осадков".

"В Полтавской области, в восточной части Черкасской и Кировоградской областях осадки будут, но не очень существенные, а июль ожидается очень "сухой". Добавлю, что в Кировоградской области и южнее Кировоградской области, Днепропетровска зона - хорошие осадки", - резюмировала Мартазинова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Жаркая погода, Небольшое количество осадков, Погода летом в 2018 году, Прогноз по областям.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Нацгвардия расширила возможности службы для женщин Украинским женщинам могут запретить работать в шахтах В МВД отмечают необходимость конкретных шагов по деоккупации Донбасса

Последние новости

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Интер" На КПВВ "Марьинка" приостановили пропуск граждан Маникюр 2018: самый популярный дизайн ногтей в Instagram (Фото)
Сегодня читают
01 Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
02 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
03 Сабо - о финале Кубка Украины
04 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
05 Блуждающая звезда столкнется с Солнечной системой раньше, чем предполагалось
Новости сегодня
13:37 Меркель поговорила по телефону с Путиным: обсудили "нормандский формат"
13:32 Диетологи рассказали о основных правилах эффективной диеты
13:30 Норвегия - Канада 0:5: обзор матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
13:16 Появились отрывки из фильма "Соло. Звездные войны" (Видео)
13:16 Чехия - Россия 4:3 (ОТ): обзор матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Данилюк убежден, что Украина подпишет с МВФ еще одну программу
Украина может подписать с МВФ еще одну программу
Новости: Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Добавить комментарий
0