Лето-2018 в Украине: какая погода ждет украинцев

На большей части Украины ожидается жаркое лето с небольшим количеством осадков. Об этом во время пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова.

"В Хмельницкой и Житомирской областях ожидаются до конца августа высокие температуры и малые осадки, но в конце августа возможны большие осадки. В Черновицкой области ожидаются не очень хорошие погодные условия, но осадки будут. Киевская область - в ближайшее время ожидаются осадки, а потом летом, не ожидается много осадков. Западная часть Черкасской и северная часть Винницкой области - ожидается, что с начала июня и до конца июля мало осадков и много жары, и уже потом осадки", - рассказала Мартазинова.

Кроме того, по ее словам в Сумской и Черниговской областях в июне ожидаются "хорошие осадки, а в июле жаркая погода и малое количество осадков".

"В Полтавской области, в восточной части Черкасской и Кировоградской областях осадки будут, но не очень существенные, а июль ожидается очень "сухой". Добавлю, что в Кировоградской области и южнее Кировоградской области, Днепропетровска зона - хорошие осадки", - резюмировала Мартазинова.