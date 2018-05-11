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Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Интер"

Здание Нацсовета по телевидению
12:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проверит телеканал "Интер" в связи с трансляцией концерта к 9 мая.

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканалу "Интер" за трансляцию 9 мая концерта "Победа. Одна на всех", содержавшего, по данным департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ), признаки нарушения закона Украины "О телевидении радиовещании", сообщил на заседании Нацсовета его глава Юрий Артеменко.

По мнению СБУ, в высказываниях ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле содержались признаки пропаганды, которая создает искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины, дискредитирует современные процессы в государстве, связанные с декоммунизацией и становлением национальной идентичности.

Ю.Артеменко, сообщил, что помимо обращения СБУ, в Нацсовет поступили многочисленные письма и жалобы граждан, а также заявление одной из политических партий, в которых говорится о том, что содержание передачи телеканала "Интер", а именно концерта "Победа. Одна на всех", унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства.

Национальный совет проверит телеканал на соблюдение им требований закона и после этого примет соответствующее решение.

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Как сообщалось, ранее Нацсовет неоднократно назначал внеплановые проверки и выносил предупреждения телеканалу "Интер".

Концерт "Победа. Одна на всех" на телеканале "Интер" 9 мая 2018 года собрал 7,3 млн телезрителей, или 24,1% массовой аудитории старше 18 лет по всей Украине. 

"Интер Медиа Групп" - одна из крупнейших украинских медиагрупп, в которую входят телеканалы "Интер", "НТН", " К1", "К2", "Мега", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм", "Интер+".

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Новости Украины, 9 мая, Нацсовет по телевидению, Проверка, Телеканал "Интер", Трансляция концерта.
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