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В ОБСЕ призвали "расследовать атаки" на Интер

За "Интер" заступились в ОБСЕ
07:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Представитель ОБСЕ в Европе по вопросам свободы прессы Арлем Дезир призвал украинскую власть "расследовать атаки" на телеканал Интер.

В ОБСЕ призвали украинскую власть расследовать нападение на телеканал "Интер", который состоялся 9 мая.

Об этом написал представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на странице в twitter.

"Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога на телеканале" Интер "в Киеве. Ущерб и травмы предотвратили быстрые действия полиции. Насилие всегда неприемлемо. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", - говорится в сообщении представительства ОБСЕ по свободе СМИ.

Как сообщалось, 9 мая утром представители "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" начали пикетировать здание телеканала "Интер" на ул. Дмитриевской в Киеве. Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале "Интер", в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды.

Представители "Нацкорпуса" под "Интером" требуют лишить телеканал лицензии

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.

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Новости Украины, 9 мая, День Победы, Интер, ОБСЕ.
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