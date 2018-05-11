В ОБСЕ призвали "расследовать атаки" на Интер

В ОБСЕ призвали украинскую власть расследовать нападение на телеканал "Интер", который состоялся 9 мая.

Об этом написал представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на странице в twitter.

"Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога на телеканале" Интер "в Киеве. Ущерб и травмы предотвратили быстрые действия полиции. Насилие всегда неприемлемо. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", - говорится в сообщении представительства ОБСЕ по свободе СМИ.

Как сообщалось, 9 мая утром представители "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" начали пикетировать здание телеканала "Интер" на ул. Дмитриевской в Киеве. Ранее в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале "Интер", в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.